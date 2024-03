Ballotta: "Il cambio di allenatore darà una scossa alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BALLOTTA LAZIO JUVENTUS - Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Lazio riceverà all'Olimpico la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il match delle ore 18 di sabato 30 marzo, di Serie A, ci sarà il secondo confronto il Coppa Italia sempre coi bianconeri. L'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta ha espresso le sue sensazioni a riguardo.

Le parole di Ballotta in vista di Lazio - Juventus

Queste le dichiarazioni fatte da Marco Ballotta su Lazio - Juventus a SportPaper: "Sono entrambe in un momento delicato. Il cambio di allenatore darà una scossa alla Lazio, che di conseguenza darà il massimo. I biancocelesti hanno maggiori possibilità, a mio avviso. La Juventus è in difficoltà, ma la classifica è diversa. La Lazio ha bisogno di risalire la china per cercare di tornare in zona Europa, quella che compete a questa squadra".

Sulla semifinale di Coppa Italia

"Sono partite al termine della competizione, sono sfide importanti. Sono gare delicate in cui può contare l’esperienza e in cui fai anche fatica a dare un giudizio di risultato. Dipende molto dalla gara di campionato, che può condizionare, consequenzialmente, anche quella di Coppa Italia".