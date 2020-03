Tempo di lettura: < 1 minuto

BALOTELLI LAZIO – Mentre la Serie A è ufficialmente ferma, i calciatori ne approfittano per effettuare delle dirette social in compagnia dei propri follower. L’attaccante del Brescia, Mario Balotelli in diretta su Instagram insieme a Damiano “Er Faina” ha risposto ad alcune domande relative alla Lazio.

Le parole di Balotelli sulla Lazio

“Caicedo è tanta roba, mi devo ricredere. Io sono di parola, ci metto la faccia. Avevo detto che era un buon giocatore ma niente di speciale e invece è proprio forte. Sta facendo cose speciali. Per caratteristiche non mi fa impazzire, ma in questa Lazio fa benissimo”

Chinaglia e la Lazio del 2000

“Chinaglia? Non lo conosco, mi dispiace. Conosco la Lazio da Stam, Nesta, Vieri, quelli che hanno vinto in Europa. Io sono del 1990 oh!”.

