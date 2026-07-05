Lazio Mantova, Bardi: “Non vedo l’ora di affrontare la Lazio”

Il portiere del Mantova, Francesco Bardi, durante un’intervista prima del ritiro estivo, ha sottolineato la voglia di affrontare la Lazio in Coppa Italia. Le due squadre infatti si sfideranno domenica 16 agosto per i trentaduesimi di finale. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Bardi su Lazio Mantova di Coppa Italia

“Si riparte da zero con umiltà e voglia. Il segreto sarà essere il più continui possibile, scendendo in campo con rispetto per tutti e paura di nessuno, giocandocela anche con chi ha qualità superiori. Non vedo l’ora di giocare in Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio. Per la prima di campionato, invece, vorrei il Palermo in casa: per ritrovare tanti amici e partire subito con la carica giusta”.

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