Il cordoglio della Lazio per la morte di Franco Baresi

Nella giornata in cui il mondo del calcio è colpito dal lutto per la morte di Franco Baresi, anche la Lazio ha voluto ricordare il capitano del milan e bandiera della Nazionale Italiana, e lo ha fatto con un comunicato ufficiale.

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Il comunicato della Lazio in seguito alla scomparsa di Franco Baresi

Il messaggio di cordoglio con cui la Lazio ricorda Baresi è essenziale e sintetico, ma pieno di cordoglio per un grande del calcio e dello sport:

“La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan”.

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 31, 2026

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