Connect with us

NOTIZIE

Se n’è andato Franco Baresi: il commiato di una leggenda

Published

3 ore ago

on

Fiocco nero

A 66 anni il mondo del calcio saluta la leggenda Franco Baresi, appena scomparso; da calciatore ha vestito sempre la maglia del Milan ed è stato un baluardo della Nazionale Italiana: l’intera redazione di Lazionews saluta una delle fondamenta della cultura calcistica italiana.

Leggi anche: “La Lazio sulle tracce di Bibout del Genk

Baresi è scomparso: l’addio a una bandiera

Bandiera e storico capitano del grande Milan di Arrigo Sacchi, Franco Baresi rappresenta per i tifosi rossoneri uno dei volti dei numerosi successi conseguiti a cavallo tra gli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90. Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Milan, squadra che non ha mai abbandonato. Stopper di grande temperamento e dotato di un’impressionante velocità, mostra subito di essere un predestinato.

Esordisce in Serie A a soli 17 anni, nel 1978, e presto si impossessa del ruolo di titolare, guidando la difesa milanista in stagioni cruciali, come quella del decimo scudetto. Oltre a quello in rossonero, anche il suo ruolo in Nazionale è imprescindibile: con l’azzurro addosso ha vinto il Mondiale di Spagna 1982 e ha collezionato 81 presenze, diventando capitano nel 1991. Ha partecipato da protagonista anche alla Coppa del Mondo di USA ’94, in quella Nazionale che arrivò in finale contro il Brasile.

La sua scomparsa potrebbe essere legata a un nodulo polmonare per cui era stato operato l’anno scorso.

Il comunicato ufficiale del Milan

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI