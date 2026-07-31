Se n’è andato Franco Baresi: il commiato di una leggenda

A 66 anni il mondo del calcio saluta la leggenda Franco Baresi, appena scomparso; da calciatore ha vestito sempre la maglia del Milan ed è stato un baluardo della Nazionale Italiana: l’intera redazione di Lazionews saluta una delle fondamenta della cultura calcistica italiana.

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Baresi è scomparso: l’addio a una bandiera

Bandiera e storico capitano del grande Milan di Arrigo Sacchi, Franco Baresi rappresenta per i tifosi rossoneri uno dei volti dei numerosi successi conseguiti a cavallo tra gli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90. Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Milan, squadra che non ha mai abbandonato. Stopper di grande temperamento e dotato di un’impressionante velocità, mostra subito di essere un predestinato.

Esordisce in Serie A a soli 17 anni, nel 1978, e presto si impossessa del ruolo di titolare, guidando la difesa milanista in stagioni cruciali, come quella del decimo scudetto. Oltre a quello in rossonero, anche il suo ruolo in Nazionale è imprescindibile: con l’azzurro addosso ha vinto il Mondiale di Spagna 1982 e ha collezionato 81 presenze, diventando capitano nel 1991. Ha partecipato da protagonista anche alla Coppa del Mondo di USA ’94, in quella Nazionale che arrivò in finale contro il Brasile.

La sua scomparsa potrebbe essere legata a un nodulo polmonare per cui era stato operato l’anno scorso.

Il comunicato ufficiale del Milan

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

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