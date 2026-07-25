Bargiggia: “Gimenez? C’è la volontà della Lazio di provarci a certe cifre”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com dei temi del mercato, trattando anche di Santi Gimenez alla Lazio: ecco le sue dichiarazioni in merito.

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Le parole di Bargiggia nell’intervista su Gimenez alla Lazio

“E’ partita da un mese la questione, c’è la volontà della Lazio di provarci a certe cifre ma non so a che punto sia“.

Bargiggia sul capitolo Ct della Nazionale

“E’ chiaro che Guardiola è Guardiola, un vincente, uno che ha lasciato una traccia nel mondo del calcio, ma visto che non se la sente e la nuova filosofia di Maldini e Leonardo è quella di prendere un allenatore che sposi il loro progetto, c’è bisogno uno che abbia la loro filosofia ed è una novità per il calcio italiano. Andiamo sempre dietro al nome, al passato glorioso, però non abbiamo progetti a sostenere certi nomi. Meglio avere uno moderno, con delle idee, perchè il rinnovamento del calcio italiano è questo. Qualsiasi progetto ha bisogno di attecchire e servono degli anni. Non dobbiamo rincorrere nomi-spot, devi seminare. La Spagna non è diventata così dall’oggi al domani. Ci vogliono pazienza e idee.

Pirlo non è Guardiola, ma dalle parole di Leonardo si capisce che è un allenatore che ragiona su un’idea di calcio simile a quella di Maldini e Leonardo, che è quella di Guardiola. Quella di Ancelotti è uno scivolone, non me lo aspettavo, perché non corrisponde in nulla alla filosofia che hanno in testa loro. Con Ancelotti prendevi una cantonata, non ha voglia di sporcarsi le mani in questo progetto. Se Maldini è bravo, diamogli fiducia sulle sue idee. Spero che poi Malagò, Maldini e Leonardo pensino di aver risolto i problemi con il nuovo ct, perché i problemi sono ben altri”.

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