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INTERVISTE

Baroni: “A Verona sarà difficile, ma tornare è un privilegio”

Published

1 ora ago

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Marco Baroni

Marco Baroni, ex tecnico della Lazio che fece vedere buone cose in biancoceleste, almeno per una parte della sua stagione come allenatore, riparte dalla Serie B, sulla panchina del retrocesso Verona, e ha concesso la sua prima intervista da quando ricopre quel ruolo. L’ex tecnico della Lazio è tornato nella società gialloblù, che già aveva guidato, firmando un contratto di due anni con eventuale opzione per il terzo. Riportiamo le sue prime parole da neo-allenatore.

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L’intervista di Baroni, nuovo tecnico del Verona

“Per me è un privilegio tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente, è un’emozione bellissima anche adesso ripercorrere lo spogliatoio, il campo, tornare in questi luoghi dove è ancora forte l’emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto”.

“Sono contento ed entusiasta, ho davvero la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida. Sarà difficile, ma tutti insieme, con voglia e determinazione, possiamo vincerla. Non vedo l’ora di partire e di essere sul campo per lavorare, e di abbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale e indispensabile per noi”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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