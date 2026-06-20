Baroni: “A Verona sarà difficile, ma tornare è un privilegio”

Marco Baroni, ex tecnico della Lazio che fece vedere buone cose in biancoceleste, almeno per una parte della sua stagione come allenatore, riparte dalla Serie B, sulla panchina del retrocesso Verona, e ha concesso la sua prima intervista da quando ricopre quel ruolo. L’ex tecnico della Lazio è tornato nella società gialloblù, che già aveva guidato, firmando un contratto di due anni con eventuale opzione per il terzo. Riportiamo le sue prime parole da neo-allenatore.

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L’intervista di Baroni, nuovo tecnico del Verona

“Per me è un privilegio tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente, è un’emozione bellissima anche adesso ripercorrere lo spogliatoio, il campo, tornare in questi luoghi dove è ancora forte l’emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto”.

“Sono contento ed entusiasta, ho davvero la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida. Sarà difficile, ma tutti insieme, con voglia e determinazione, possiamo vincerla. Non vedo l’ora di partire e di essere sul campo per lavorare, e di abbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale e indispensabile per noi”.

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