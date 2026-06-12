Ex Lazio, nuova avventura per Baroni? Il ritorno a Verona si avvicina

Marco Baroni, ex tecnico della Lazio, è stato accostato alla panchina del Verona, fresco di retrocessione in Serie B: sarà lui il nuovo allenatore degli scaligeri?

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Baroni riparte dalla B: sarà lui il nuovo allenatore del Verona?

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è pronto a ripartire da un nuovo allenatore. Come riportato da Alfredo Pedullà, gli scaligeri avrebbero inserito Marco Baroni nella short list dei tecnici candidati per la panchina gialloblù. Per lui si tratterebbe di un ritorno nella piazza in cui ha allenato nella stagione 2024-2025. Si ricorda che, tuttavia, è ancora legato da un contratto fino al 2027 con il Torino.

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