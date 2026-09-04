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Baroni incontrerà la Roma: sfida dal sapore di derby
Risultato a sorpresa per il Verona di mister Baroni: l’ex tecnico della Lazio ha battuto il Cagliari all’Unipol Domus ed è approdato agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Roma.
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Coppa Italia, il Verona di Baroni sfiderà la Roma agli ottavi
Sono bastati i gol di Harroui e Mulattieri per stendere il Cagliari 2-1 e superare i sedicesimi di finale. Gli scaligeri passano così il turno e approdano agli ottavi, dove affronteranno la Roma di Gasperini. Marco Baroni, sulla panchina della Lazio nella stagione 2024-2025, tornerà così all’Olimpico, ancora una volta opposto ai giallorossi in una sfida che per il tecnico avrà il sapore di un derby.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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