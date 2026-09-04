Baroni incontrerà la Roma: sfida dal sapore di derby

Risultato a sorpresa per il Verona di mister Baroni: l’ex tecnico della Lazio ha battuto il Cagliari all’Unipol Domus ed è approdato agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Roma.

LEGGI ANCHE: Riso: “Pinamonti voleva una sfida”

Coppa Italia, il Verona di Baroni sfiderà la Roma agli ottavi

Sono bastati i gol di Harroui e Mulattieri per stendere il Cagliari 2-1 e superare i sedicesimi di finale. Gli scaligeri passano così il turno e approdano agli ottavi, dove affronteranno la Roma di Gasperini. Marco Baroni, sulla panchina della Lazio nella stagione 2024-2025, tornerà così all’Olimpico, ancora una volta opposto ai giallorossi in una sfida che per il tecnico avrà il sapore di un derby.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP