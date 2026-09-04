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Baroni incontrerà la Roma: sfida dal sapore di derby

Published

5 ore ago

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Baroni Verona Roma Coppa Italia

Risultato a sorpresa per il Verona di mister Baroni: l’ex tecnico della Lazio ha battuto il Cagliari all’Unipol Domus ed è approdato agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Roma.

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Coppa Italia, il Verona di Baroni sfiderà la Roma agli ottavi

Sono bastati i gol di Harroui e Mulattieri per stendere il Cagliari 2-1 e superare i sedicesimi di finale. Gli scaligeri passano così il turno e approdano agli ottavi, dove affronteranno la Roma di Gasperini. Marco Baroni, sulla panchina della Lazio nella stagione 2024-2025, tornerà così all’Olimpico, ancora una volta opposto ai giallorossi in una sfida che per il tecnico avrà il sapore di un derby.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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5 Atalanta 6 2
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8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
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16 Genoa 0 2
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