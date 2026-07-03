INTERVISTE
Baronio ai tifosi: “Non ne sbagliate una”
L’ex calciatore della Lazio Roberto Baronio ha inviato un video messaggio, proiettato sul palco di Piazzale Ankara, durante la manifestazione dei tifosi biancocelesti contro la gestione Lotito.
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Le parole di Roberto Baronio nel video messaggio proiettato durante la manifestazione dei tifosi laziali.
“Un grande abbraccio. Non potrò essere alla vostra bellissima festa. Non sbagliate una festa, né una coreografia. Sempre forza Lazio”.
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