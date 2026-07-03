Connect with us

INTERVISTE

Baronio ai tifosi: “Non ne sbagliate una”

Published

4 ore ago

on

baronio intervento manifestazione tifosi

L’ex calciatore della Lazio Roberto Baronio ha inviato un video messaggio, proiettato sul palco di Piazzale Ankara, durante la manifestazione dei tifosi biancocelesti contro la gestione Lotito.

LEGGI ANCHE: Ventimila anime in un solo corpo: tutti uniti per la libertà!

Le parole di Roberto Baronio nel video messaggio proiettato durante la manifestazione dei tifosi laziali.

“Un grande abbraccio. Non potrò essere alla vostra bellissima festa. Non sbagliate una festa, né una coreografia. Sempre forza Lazio”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI