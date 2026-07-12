Nuovo profilo a centrocampo per la Lazio: spunta il nome di Barron

Con la partenza di Toma Basic, andato al Venezia a parametro zero, alla Lazio di Gennaro Gattuso serve certamente un nuovo centrocampista, ecco perciò che nelle ultime ore sarebbe spuntato fuori il nome di un giovane talento: il profilo potrebbe essere quello di Connor Barron.

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La Lazio cerca un nuovo centrocampista: occhi su Barron. Tutti gli aggiornamenti

Fari puntati in giro per l’Europa da parte del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani che dopo aver venduto bene, prima Mario Gila e poi anche Ivan Provedel, sa che ora è arrivato anche il momento di comprare. La priorità rimane il difensore centrale, ma anche il centrocampo ha bisogno di rinforzi, ecco dunque che l’ultimo nome, riporta Fussballtransfers, sarebbe ora quello dello scozzese classe 2002 Connor Barron attualmente sotto contratto con i Rangers.

Barron alla Lazio, i dettagli della trattativa.

Contratto in scadenza nel 2028 per Barron che giusto un paio di stagioni fa, era l’estate del 2024, passava dall’Aberdeen ai Rangers a costo zero. Operazione preziosa da parte della società di Glasgow che sarebbe ora pronta a far partire il proprio centrocampista, gioca prevalentemente davanti alla difesa, in cambio di una somma inferiore ai 5 milioni di euro. La Lazio ci pensa ma nel frattempo continua a valutare anche altre alternative, poiché il classe 02 pare piaccia anche a Bologna e ad Eintracht Francoforte.

Non solo Barron, alla Lazio piace ancora Fazzini.

Nelle ultime ore sarebbe tornato di moda il nome di Jacopo Fazzini, obiettivo dei biancocelesti da qualche stagione oggi in forza alla Fiorentina. L’ex Empoli, tuttavia, all’interno del club viola non ha avuto molte chance di mettersi in mostra ed è per questo che, secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, avrebbe deciso di proporsi ad altri club e da quel che emerge anche la Lazio sarebbe stata contattata.

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