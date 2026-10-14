ESCLUSIVA – Bartocci: “Le partite nel Lazio Club New York City, i festeggiamenti a Time Square, la squadra di bambini nel Bronx, vi racconto tutto”

Al microfono, in esclusiva, di Marco Fabio Ceccatelli

Il ristoratore romano Giovanni Bartocci, proprietario del celebre ristorante Via della Pace (Lazio Club New York City) nell’East Village, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Il racconto di come è nato l’iconico locale, le iniziative meravigliose portate avanti anche nel nome della Prima Squadra della Capitale e poi naturalmente la stretta attualità. Un’intervista che in più di un passaggio mi ha trasmesso letteralmente i brividi.

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Le parole di Giovanni Bartocci del Lazio Club New York City nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu.

Ciao Giovanni, come parte la tua storia a New York e soprattutto come nasce il Lazio Club Via della Pace?

“Io sono nato a Roma, a Piazza Mazzini, in zona Prati, vicino a Piazza della Libertà. A quattro anni mi sono trasferito a Ronciglione in provincia di Viterbo. La mia storia a New York nasce dall’amare la ristorazione sin da piccino. Dopo Londra, dove ho lavorato per Caldesi, un famoso chef toscano, mi sono trasferito negli Stati Uniti, dove ho rilevato un locale che era di mio zio, con il mio socio Marco Ventura, che è tifoso della Juve, ma che mi ha comunque permesso di fare il Lazio Club lì”.

Mi racconti una giornata tipo nel tuo Club quando gioca la Lazio?

“Molto dipende dalla partita. Quando in Italia si gioca alle 12:30, qui da noi sono le sei e mezza del mattino. Quindi lavori fino all’una di notte, poi prepari il club, disponendo tutte le magliette della Lazio. Si va a dormire per un paio d’ore e poi si torna, si accende tutto e si vede la partita tutti insieme e si onora la Lazio indipendentemente da chi la gestisce e da chi la sfrutta”.

La partita più emozionante che ricordi di aver vissuto in Via della Pace?

“Onestamente ogni partita ci emozioniamo. Ogni gara è come se ci ricollegassimo a casa, nonostante siamo a 6850 km. Sicuramente la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta (2019 ndr) è stata fantastica, siamo andati a festeggiare a Time Square, gli abbiamo squattato le scale con tutte le bandiere della Lazio. Paradossalmente ci emozioniamo di più quando facciamo gli striscioni o le proteste. Abbiamo provato ad andare a Liberty Island, dove c’è la Statua della Libertà per mettere lo striscione “Libertà”, ma siamo stati fermati dalla polizia.

Ci emozioniamo ogni volta che viviamo la lazialità. Lazio Club New York City è una no profit e organizziamo molto spesso iniziative di un certo tipo. Ad esempio siamo andati a cucinare per delle ragazze madri senza tetto, è incredibile donare felicità a persone che non conosci. Quando venivo spesso in Italia consegnavo gli assegni a Luca Pulino, un ragazzo che è stato malato di SLA per 17 anni e malato anche di Lazio. Lui ci parlava attraverso gli occhi, tramite il suo computer. O ancora ogni volta che andavo a trovare Flavio e Francesco, i fratellini laziali. La Lazio è emozione. La partita è solo l’aumento esponenziale di quella emozione, ma lo stare insieme è l’aspetto più bello in assoluto.

Per un periodo abbiamo avuto anche una squadra di bambini del Bronx che giocavano con la maglia della Lazio. Vinsero un torneo. Vedere questi bambini con quella maglia addosso trionfare è stata un’emozione grandissima. Purtroppo queste storie non vengono mai portate alla luce perché non siamo dalla parte giusta del Tevere per quanto concerne la pubblicità di queste iniziative. La stessa società invece di vantarsi della bellezza di queste azioni da parte dei laziali, le ignora completamente”.

C’è un personaggio noto, famoso, che è venuto nel tuo locale e si è innamorato della Lazio magari guardando una partita con voi?

“Il ristorante quando gioca la Lazio è chiuso, di conseguenza noi apriamo e non incassiamo. Il ristorante apre alle cinque. La partita che inizia il più tardi possibile parte alle tre quando giochiamo in Europa e finisce alle quattro e tre quarti. Si smonta tutto e inizia il servizio. Un giorno passano questi due ragazzi della Pennsylvania, Ashley e Robert, guardano il locale incuriositi. Li abbiamo portati dentro e adesso non si perdono una partita. Non sono personaggi famosi, ma sono americani che hanno iniziato a seguire la Lazio grazie a noi.

Il cognato di Dustin Hoffman è laziale sfegatato, questa cosa la sanno in pochi. Una volta è entrato Baronio, perché il figlio è innamorato della Lazio, mi sono accorto dopo un po’ che era lui ed è partito subito il coro. Ultimamente è venuto a trovarci Caicedo. Questi sono quelli che ci sono venuti a cercare senza doverli andare a chiamare. Altre volte siamo rimasti male perché alcuni calciatori hanno preferito non passare perché magari avevano paura che gli avremmo potuto dare fastidio. Dicevano che erano lì in vacanza e non volevano che gli si chiedessero autografi, senza considerare che magari venivi lì per poco tempo e rendevi la giornata fantastica a qualcuno che purtroppo si trova a migliaia di km di distanza da Roma e dalla sua Lazio”.

Che ne pensi della protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito, sta sortendo i suoi effetti? Secondo te va portata avanti ad oltranza?

“Io ho aderito alla protesta, perché pur vivendo a New York sia io che Daniele, che altri ragazzi, eravamo comunque tutti abbonati in Curva Nord. Non abbiamo rinnovato l’abbonamento. Come possiamo andiamo in trasferta. Non riuscirò ad andare a Torino per motivi familiari. Questa partenza sprint può far pensare che non ci sia più bisogno di protestare. Nel mio piccolo sul mio canale io provo a ricordare a tutti che l’anno di Baroni a fine girone di andata eravamo quarti e avevamo 17 punti di vantaggio sui rivali cittadini ed eravamo primi in Europa League. Abbiamo terminato la stagione con zeru tituli, come diceva lo Special One. Non siamo andati in Europa dopo tanti anni. In quel periodo i ragazzi del tifo organizzato furono massacrati perché tifavano nonostante la protesta, adesso li criticano perché dicono che dovrebbero supportare la squadra. Purtroppo i social hanno dato diritto di parola a tutti e qualsiasi cosa fai non va bene. Bisogna essere coerenti.

Andare allo stadio sì, ma poi non puoi lamentarti di una gestione scellerata da 20 anni a questa parte. Soprattutto perché ha avuto varie opportunità di riallacciare i rapporti con il popolo biancoceleste. In particolare dopo aver vinto la Coppa Italia con i cugini. Quello che dà più fastidio ai tifosi laziali è questo atteggiamento di presa in giro. Il tifoso della Lazio ha dimostrato che sa stare accanto ad una squadra come quella dei -9, quando si parla onestamente, a cuore aperto, senza troppa retorica.

Se Lotito avesse detto “Non ci sono i soldi, facciamo gruppo, combattiamo insieme”, il laziale non gli avrebbe mai detto no. Dal momento che mi dice “Te ne porto uno dieci volte più forte di Greenwood” e poi si presenta con nessuno, ecco quella è una vera e propria presa in giro ed è la cosa che fa più male”.

Gli ottimi risultati che sta ottenendo la Lazio in campo, potrebbero in un certo senso fare gioco alla protesta? Essere primi e continuare a non andare allo stadio fa certamente più rumore che se fossimo nei bassifondi della classifica.

“Fa più rumore e fa anche più male. Tanti pensano che stiamo protestando perché siamo ossessionati da Lotito, ma noi siamo ossessionati dalla Lazio. Non poter vedere ed abbracciare i fratelli laziali la domenica fa veramente tanto male”.

Che idea ti sei fatto dell’episodio di domenica, che ha visto il tifoso laziale Giuseppe Aquilini identificato all’interno dello Stadio Olimpico per aver applaudito i tifosi del Monza?

“Dico solo che spero che non sia vero, perché se lo fosse, vuol dire che non siamo più in democrazia e siamo arrivati alla follia pura”.

Si sta parlando tanto in Italia della possibilità che Lotito venda la Lazio e si accenna anche ad eventuali investitori americani, uno fra tutti l’ambasciatore americano a Roma Tilman Fertitta, proprietario degli Houston Rockets dell’NBA. Quanto credi in questa possibilità e se negli Stati Uniti si parla di questa eventualità?

“Io sono peggio di San Tommaso, perché ultimamente ci ho creduto davvero e mi ha fatto molto male. Sono entrato in modalità “periodo del mercato della Lazio”. Nel senso che io stacco proprio la mente d’estate. Finché il giocatore non firma, non ci credo. Non credevo nemmeno a Bielsa qualche anno fa e infatti non è arrivato. Per fortuna è andata bene con Inzaghi.

Penso che prima o poi si debba arrivare a dama e lo dico anche dal punto di vista di Lotito. Non capisco come faccia a continuare a vivere questa situazione dove quella che lui chiamava la sparuta minoranza ora si è tramutata in qualcosa come venticinquemila persone almeno. Io mi farei qualche domanda. Per come sono fatto io non riuscirei a vivere serenamente pensando che c’è più gente che non mi vuole rispetto a quella che mi ama. Auguro anche a lui di vivere una lunga vita in maniera più tranquilla. Qualche risultato lo ha portato, ma arrivato a questo punto deve rendersi conto che nel calcio attuale, il suo modo di gestire la Lazio non è più sostenibile.

Nonno mi diceva sempre “Meglio nascere fortunati che ricchi”. Nei momenti più bui, siamo sempre riusciti a cavarcela grazie ad una sorta di stellone. Queste sei gare ci hanno portato tanta gioia e tanti punti, ma io purtroppo guardo più in là. Una delle quattro partite più importanti della stagione l’hai persa. Quella contro il Mantova in Coppa Italia. C’è da onorare la finale di Supercoppa con l’Inter. Non la vedo benissimo, anche perché si giocherà a Milano. Per un secondo avevo sperato che la facessero a Miami. E poi chiaramente ci sono i derby. Datemi del provinciale, ma quest’anno c’è solo questo.

Spero di sbagliarmi, ma non credo che riusciremo ad entrare fra le prime sei in classifica. Al momento mi sto sbagliando profondamente. Sarò contento di cospargermi il capo di cenere a fine stagione, magari festeggiando l’entrata in Europa dopo due anni che non ci andiamo. Resto per ora con i piedi per terra. Qui diciamo fly down. Mi ricordo che nell’anno in cui vincemmo lo scudetto ci ripetevamo sempre “a fari spenti, a fari spenti”, sembra che oggi invece ci piaccia andare in giro con gli abbaglianti e ho paura che ci abbaglieremo noi stessi”.

di Marco Fabio Ceccatelli

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