Alessandro Bastoni, aperta un’indagine per l’ipotesi di prostituzione minorile

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, sarebbe indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano, nella giornata di oggi avrebbe ricevuto l’avviso di garanzia e dovrebbe essere interrogato nei prossimi giorni. Ecco i dettagli:

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Bastoni indagato: ipotesi di prostituzione minorile

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il calciatore dell’Inter, Alessandro Bastoni, sarebbe indagato dalla procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l’ipotesi, il giocatore avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. La ragazza avrebbe smentito il rapporto, ma del loro incontro risulta una traccia nell’inchiesta sulla “agenzia delle escort”, società di Cinisello Balsamo che, secondo le accuse, organizzava serate ed eventi per i clienti vip, specialmente calciatori. Si attendono aggiornamenti.

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