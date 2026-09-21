Che fine ha fatto Bastos? Ecco dove gioca oggi l’ex Lazio

L’ex difensore della Lazio Bastos ha firmato con il club brasiliano Fortaleza, attualmente impegnato nella Serie B carioca.



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Il Fortaleza ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Lazio Bastos fino al termine del 2026, le parole dell’angolano.

“Sono molto felice di essere qui. Indossare questa maglia rappresenta una grande responsabilità perché il Fortaleza è un club importante e conosco bene la sua storia. Spero di dare il mio contributo affinché la squadra raggiunga il traguardo che tutti vogliamo, ovvero la promozione”.

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