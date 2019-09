BASTOS LAZIO – La Lazio e Bastos sono in trattativa per il rinnovo del contratto dell’angolano. Le parti però sembrano ancora lontane. Come riporta il Corriere della Sera, durante la sessione di mercato appena conclusa i biancocelesti hanno rifiutato due offerte per il difensore.

Due offerte rifiutate per Bastos

Durante i primi giorni di luglio, Watford e Leicester hanno bussato alle porte della Lazio per prelevare Bastos. I biancocelesti però hanno rifiutato entrambe le offerte provenienti dalla Premier League per l’angolano. Il difensore è ritenuto da Inzaghi una pedina importante per il reparto arretrato.