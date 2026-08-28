Battisti: “Stiamo lavorando sui dettagli, fanno la differenza”

Domani l’esordio casalingo della Lazio Primavera in campionato, il centrocampista biancoceleste Valerio Battisti si è espresso ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro l’Albinoleffe.

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Le parole del centrocampista della Lazio Primavera Valerio Battisti.

“Buona la prima, Lecce non è un campo facile ma è importante aver portato a casa i tre punti e la prestazione, che crea morale e squadra. Siamo andati a Ovindoli in estate per un bel ritiro, con tanta fatica e tante doppie sedute. Mi sono divertito con i compagni anche nelle serate insieme. Abbiamo avuto occasioni di svago per creare un bel gruppo nonostante ci siano ragazzi di età differenti. Testa sulle spalle? Non sono io a doverlo dire, ma penso di averla. Vedo una squadra quadrata, tanto, come dicevo ai miei compagni. Ma è presto per fare previsioni, vediamo di settimana in settimana”.

Battisti sul proprio momento di forma.

“Dopo l’infortunio ho ritrovato il campo e la serenità, che è la cosa più importante. Non mi metto macro obiettivi, lavoro a piccoli passi di settimana in settimana. Stiamo lavorando sui dettagli, che nel calcio fanno la differenza. I minuti di recupero ci hanno tolto punti importanti, sono partite che pesano e che mi hanno lasciato sicuramente un insegnamento. L’atteggiamento, il capire che la partita finisce quando fischia l’arbitro”.

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