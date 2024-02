Il Bayern Monaco pensa al sostituto di Tuchel: è un italiano

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO CONTE - I destini di Bayern Monaco e Lazio si sono incrociati. Dopo l'incontro del 2021, tedeschi e italiani si sono nuovamente trovati contro in Champions League. L'andata ha sorriso ai biancocelesti, capaci di vincere grazie a un gol di Immobile e inguaiare Tuchel. Un allenatore che non è più così saldo alla guida dei bavaresi e che vede montare l'ombra di Antonio Conte alle sue spalle.

Il Bayern Monaco pensa a Conte per il futuro

Non ci sarà un cambio immediato. O almeno questo è quanto trapela dalla Germania. Secondo quanto raccontato dalla Bild, infatti, la dirigenza bavarese ha iniziato a pensare alla prossima stagione. Il nome in pole sarebbe quello di Antonio Conte. Ma al momento non ci sarebbero segnali che portano a una decisione nell'immediato. Con Tuchel, di conseguenza, che dovrebbe sedere in panchina nel ritorno con la Lazio di Champions League nonostante le tre sconfitte consecutive raccolte nell'ultima settimana.