Tegola Bayern Monaco: Tuchel costretto al cambio forzato

BAYERN MONACO INFORTUNIO MAZRAOUI - Thomas Tuchel rischia di dover rinunciare ad un suo titolare durante il match tra Bayern Monaco e Bochum. Ecco di seguito le condizioni e l'infortunio in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio.

Bayern Monaco, infortunio per Mazraoui: cosa filtra verso la Lazio

Altro infortunio in casa Bayern Monaco. Durante la sfida contro il Bochum, valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga, arriva un'altra tegola per Tuchel. Al 32', infatti, Mazraoui è stato richiamato in panchina dopo aver accusato un problema muscolare. L'esterno marocchino è stato sostituito da Upamecano, che però dovrà saltare il ritorno contro la Lazio per squalifica. Si attendono ulteriori sviluppi sulle condizioni del terzino del club bavarese.