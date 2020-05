Tempo di lettura: < 1 minuto

KLOSE BAYERN MONACO – Che Miroslav Klose sia stato un calciatore di livello mondiale ci sono pochi dubbi. Lo ricordano bene i tifosi della Lazio che lo hanno visto giocare all’ombra della Nord per parecchi anni. Klose terminata la sua carriera da calciatore si è dedicato a quella da allenatore. Nella giornata di oggi è arrivata una bella notizia per lui, infatti dalla prossima stagione sarà l’assistente di Flick sulla panchina del Bayern di Monaco. L’ex bomber ha commentato così questa promozione: “Mi sento bene e non vedo l’ora di iniziare. Io e Flick ci conosciamo molto bene fin da quando giocavamo insieme in Nazionale, ci fidiamo reciprocamente sia a livello personale che professionale. Per me questo è un passo avanti nella carriera da allenatore. Spero con la mia esperienza di dare un contributo importante affinché il club raggiunga gli obiettivi prefissati”.

