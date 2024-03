Bayern Monaco-Lazio, occhio ai diffidati

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO DIFFIDATI CHAMPIONS LEAGUE-Martedì la Lazio affronterà gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Monaco. Occhio ai diffidati che dovranno evitare cartellini gialli.

Lazio, occhio ai cartellini contro il Bayern Monaco

La Lazio parte da una gara d'andata giocata in modo perfetto sia a livello tecnico che a livello di voglia e grinta messa in campo. Il risultato dell'andata (1-0) da alla squadra di Sarri un leggero vantaggio, il Bayern Monaco non sta esprimendo grande gioco e risultati neanche in campionato ma la Champions League porta altre motivazioni. La Lazio giocherà sicuramente una partita dispendiosa e molto fisica, infatti bisognerà stare attenti ai cartellini. Quattro sono i giocatori diffidati in casa biancoceleste: Guendouzi, Pedro, Patric e Castellanos. In caso di giallo salterebbe la prossima gare europea.