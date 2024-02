Bayern Monaco - Lazio, Tuchel preoccupato: perde un titolare

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO TUCHEL - Manca sempre meno alla gara di ritorno per gli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. Tuchel però è preoccupato perché perde un titolare per la sfida. Ecco chi

Tuchel perde un titolare in vista della Lazio

Ormai l'attesa è quasi finita per Bayern Monaco e Lazio. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League è alle porte ed entrambe le squadre ci arriveranno con delle difficoltà. A favore di Sarri c'è sicuramente il punteggio della gara d'andata, ovvero 1-0. Ma Tuchel ora potrà contare sul fattore casa, visto che si giocherà all'Allianz Arenna. Lo stesso tecnico tedesco però, è preoccupato: non solo sta passando un brutto periodo con i bavaresi, ma secondo quanto riportato da SkySport DE, avrebbe perso un titolare per la gara. Il ragazzo in questione è Leroy Sané. L'attaccante non si è allenato in gruppo nella seduta odierna ed è in dubbio per la sfida di martedì 5 marzo. Il problema sembrerebbe al tendine rotuleo del ginocchio.