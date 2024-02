Bayern Monaco - Lazio, Tuchel recupera due titolari: il comunicato

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYRN MOANCO LAZIO TUCHEL - Manca sempre meno alla sfida tra Bayern Monaco e Lazio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti, contro ogni pronostico, scenderanno in campo all'Allianz Arena con un gol di vantaggio. Ma Tuchel nel frattempo sorride perché ha recuperato due titolari che tornano ad allenarsi. Ecco il comunicato del club.

Tuchel recupera due titolari in vista della gara contro la Lazio

Il comunicato ufficiale

"Novità dal campo di allenamento dell'FC Bayern! Serge Gnabry e Alphonso Davies hanno ripreso ad allenarsi con la squadra dopo la vittoria casalinga per 2-1 sul Leipzig, unendosi ai giocatori che non erano nell'undici titolare sabato. Gnabry si era infortunato al tendine dell'inguine sinistro nella partita contro l'Eintracht Francoforte a metà dicembre. Davies è rimasto ai box per uno stiramento al legamento del ginocchio sinistro, infortunio riportato nella partita casalinga contro il Borussia Mönchengladbach all'inizio di febbraio. Due passi importanti per il loro ritorno in campo".