Il Bayern Monaco torna a vincere: Lipsia battuto grazie a Kane

BAYERN MONACO LIPSIA - Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel è tornato a vincere. Lo ha fatto in casa, davanti al pubblico amico. Laddove tra poco più di una settimana la Lazio andrà a giocarsi la qualificazione forte dell'1-0 maturato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League allo stadio Olimpico. Decisivo per la vittoria sul Lipsia, che ha permesso ai bavaresi di rimanere a 8 punti dal Bayer Leverkusen, è stato Kane.

Il Bayern Monaco batte il Lipsia grazie a Kane

Non è stato semplice, comunque, tornare alla vittoria. La squadra di Tuchel ha sofferto fin oltre il novantesimo, quando Harry Kane ha deciso l'incontro con il Lipsia. L'attaccante inglese aveva già segnato al 56', aprendo le danze. Poi al 70', però, era arrivato il pareggio di Sesko. Una doccia fredda per il Bayern Monaco, che pensava alla quarta partita consecutiva senza raccogliere i tre punti. È servito ancora Kane, al 91', per vincere e consentire al club più titolato di Germania di rimanere in scia del Leverkusen.