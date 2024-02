Bayern Monaco, multa e divieto dalla Uefa

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO MULTA UEFA - La sfidante della Lazio in Champions League, il Bayern Monaco, riceve una stangata dalla Uefa: multa e divieto per i tifosi

La Uefa dura contro il Bayern Monaco

Multa per il club e divieto per i tifosi

Manca sempre meno alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. I bavaresi, che non stanno passando un momento sereno tra società, squadra ed allenatore, vengono colpiti da un'altra stangata: secondo quanto riportato da LaPresse, la Uefa ha sanzionato il club per il loro comportamento scorretto durante la gara contro i biancocelesti a Roma. La multa per i club tedesco ammonta a 50 mila euro per l'accensione di razzi e lancio di oggetti: 10.500 euro per aver lanciato oggetti e di 40.250 euro per aver acceso razzi. Inoltre è stato disposto anche un divieto per i tifosi del Bayern di comprare i biglietti per partecipare all'eventuale prossima trasferta di Champions League.