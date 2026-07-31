Becker allontana l’addio: “Non ho mai detto di volermene andare”

Si riducono le possibilità di vedere Vitalie Becker con la maglia della Lazio già dalla prossima stagione: nonostante le voci di un possibile trasferimento in biancoceleste, in un’intervista all’emittente tedesca Ruhr24 il terzino sinistro ha annunciato di voler restare allo Schalke e di sperare in un rapido accordo sul rinnovo del contratto

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Le parole di Becker nell’intervista sul desiderio di un rinnovo con lo Schalke

“Ci sono delle trattative, ma non sono un problema per me durante la preparazione pre-campionato. Il mio agente si sta occupando di tutto. Sono completamente tranquillo; è in buoni rapporti con Frank Baumann e Max Lüftl. Non ho mai detto di voler andarmene e ho ancora un contratto. Sono completamente concentrato sullo Schalke e sull’attuale preparazione pre-campionato”.

Sulla concorrenza di Gosens

“Il calcio si nutre di competizione. Robin porta con sé una grande esperienza. Ha giocato in Champions League ed è stato un giocatore della nazionale. Posso imparare molto da lui. È un onore per me giocare per lo Schalke. Mi godo ogni allenamento, ogni amichevole, ogni partita ufficiale. Sono al 100% con il club”.

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