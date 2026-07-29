CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio su Becker, spunta un nome nuovo dalla Germania
Per decifrare che tipo di calciomercato sta facendo la Lazio è ancora presto, intanto che mister Gattuso aspetta il suo centravanti il club starebbe pensando di chiudere un ulteriore colpo per la corsia mancina: l’ultimo nome è ora quello di Becker.
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Calciomercato Lazio, spunta Becker: le ultime notizie
Classe 2005 che di mestiere fa il terzino sinistro, questo è l’identikit di Vitalie Becker, giovane laterale sinistro che secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sarebbe ora l’ultima tentazione in casa Lazio. Non una priorità se si considerano le alternative già presenti in quel ruolo ma certamente un nome per il futuro. Attualmente Becker gioca per lo Schalke 04 ma il contratto non troppo lontano dalla scadenza, prevista per il 2027, potrebbe fare di lui uno dei talenti in uscita del club tedesco.
Chi è Vitalie Becker
Passaporto tedesco con origini russe per il terzino cresciuto calcisticamente a Gelsenkirchen che proprio un anno fa, nella seconda divisione tedesca, ha fatto il suo esordio tra i professionisti. Non sono ancora note le cifre del possibile affare ma un’analisi preliminare porta a pensare che Becker potrebbe lasciare lo Schalke per una cifra inferiore, o comunque vicina, ai 5 milioni di euro.
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