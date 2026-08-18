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Dalla Francia sicuri: Lazio su Begraoui dell’Estoril

Published

1 ora ago

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Begraoui Lazio

Continua il valzer di nomi per l’attacco della Lazio e l’ultimo, in ordine di tempo, arriva direttamente dai siti francesi: il club biancoceleste sarebbe interessato al centravanti marocchino dell’Estoril, Yanis Begraoui.

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Calciomercato: Lazio su Begraoui dell’Estoril, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Santi Aouna di FootMercato su X, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Yanis Begraoui dell’Estoril. Il centravanti marocchino classe 2001, nell’ultima stagione in Portogallo ha messo a referto 20 gol in 34 partite, con anche 2 assist. Ha iniziato con il piede giusto anche la nuova stagione, segnando una rete alla prima giornata contro il Farmalicao.

Per farlo partire, però, secondo quanto scritto, il club portoghese chiederebbe una cifra non inferiore ai 12 milioni di euro. In questo momento per la Lazio si tratta di una cifra inarrivabile, a meno che, come sempre, non si trovi una formula adeguata che preveda il prestito per poter così spalmare il costo del cartellino.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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