Behrami: “Il gioco di Amorim non offre grande fluidità”

L’ex centrocampista della Lazio Valon Behrami ai microfoni di DAZN ha parlato del Milan che ha affrontato i biancocelesti sabato all’Olimpico.

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Le parole di Behrami sul match fra Lazio e Milan di sabato 12 settembre 2026.

“A un certo punto trovi anche una Lazio che ha dovuto calare i ritmi, allora nello spazio sì, il Milan può venir fuori in quella maniera, però al di là di questo troppo poco. Per me è un modo di giocare che non ti dà grandissima fluidità, nel senso che una volta che ci sono delle pressioni fatte bene, fai fatica ad uscire. L’abbiamo visto contro la Juve, l’abbiamo visto contro la Lazio, però quando si aprono gli spazi, allora sì, Pulisic può assolutamente fare la differenza.

Behrami fornisce alcuni pareri tattici e tecnici su Lazio Milan.

“Se vuoi avere un centrocampo del genere, devi avere un motore come il suo, altrimenti non ci arrivi e lasci tanti buchi, come lo spazio che ha sfruttato Nuno Tavares. È proprio quella situazione che continuiamo a dire: il centrocampo del Milan si apre sempre, e se vuoi essere aggressivo in quella maniera, devi aprire il centrocampo. Alla difesa sabato hanno tolto praticamente i riferimenti: i tre in fase difensiva non servivano quasi a nulla, c’era solo Musah che girava lì. Perciò il campionato italiano è complicato anche per questo, e Amorim se ne deve accorgere anche in fretta”.

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