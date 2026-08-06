Bekirov agli ordini di Gattuso: il baby portiere aggregato in prima squadra

C’è un baby portiere di grande prospettiva che sta prendendo parte agli allenamenti con la prima squadra agli ordini di mister Gattuso: si tratta del bulgaro Umut Bekirov, acquistato dalla Lazio lo scorso luglio.

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C’è anche Bekirov agli allenamenti della prima squadra

Classe 2010 arrivato dal Ludogorets, Umut Bekirov non ha ancora compiuto sedici anni ma è già in campo con la squadra di Gattuso. Considerato uno dei migliori giovani talenti fra i pali, il bulgaro difende i pali della formazione giovanile della sua Nazionale, oltre a quelli della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, a partire dall’anno prossimo sarà anche aggregato occasionalmente con la prima squadra, dove ricoprirà il ruolo di quarto portiere.

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