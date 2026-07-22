CALCIOMERCATO LAZIO
Sirene dalla Turchia per Belahyane, futuro lontano dalla Lazio?
Il futuro di Reda Belahyane resta incerto: Gattuso non ritiene l’ex Verona parte integrante del nuovo progetto, iniziano ad esserci i primi club interessati al giocatore e la Lazio lo considera uno dei cedibili in questa sessione di calciomercato.
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Dalla Turchia per Belahyane, ecco tutti gli aggiornamenti
Reda Belahyane non sembra avere futuro nella Lazio di Gennaro Gattuso, non rientra nel suo progetto e non ha mai trovato molto spazio nella squadra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, inoltre, dalla Turchia ci sarebbero club interessati al centrocampista marocchino, e seppur non ci sia nessuna offerta ancora, le strade tra la società biancoceleste e il calciatore sembrano allontanarsi.
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