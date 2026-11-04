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Belahyane si è ripreso il Marocco: c’è la convocazione in nazionale

Published

3 ore ago

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Belahyane convocazione nazionale Marocco

Le prestazioni di Reda Belahyane non sono passate inosservate al CT del Marocco che ha deciso di riservargli una convocazione in nazionale.

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Convocazione in nazionale per Belahyane, torna con il Marocco due anni dopo

Doppio appuntamento con i leoni dell’Atlante per il centrocampista della Lazio che a distanza di due anni dall’ultima volta tornerà a vestire la maglia del Marocco. Una bella soddisfazione per il classe 2002 nato ad Aubervilles, in Francia, che spera di ritagliarsi un po’ di spazio nel doppio incontro con il Niger valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. La sua fin qui prima e ultima apparizione in nazionale risale al 15 ottobre del 2024 quando giocò 9 minuti contro la Repubblica Centrafricana.

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