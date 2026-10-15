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Belahyane: i dati che ne certificano la crescita con Gattuso

Published

24 minuti ago

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Reda Belahyane in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Reda Belahyane è tra le sorprese in casa Lazio di questo avvio di stagione: da quasi esubero a titolare, ecco i dati che ad oggi lo rendono imprescindibile nel centrocampo di Gattuso.

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I dati di Belahyane che ne mostrano la crescita

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma su Reda Belahyane e la sua crescita da quando Gattuso siede in panchina. L’ex Verona è cresciuto molto anche grazie alla fiducia che il tecnico ha riposto in lui (anche a causa di alcune assenze non da poco) e che il giocatore a ripagato appieno.

Restano in tema Lazio, Belahyane è il giocatore che ha recuperato più possessi (29) e anche quello che ha vinto più contrasti (8). Se invece allarghiamo il discorso alla Serie A, è il migliore per possessi conquistati nel terzo di campo centrale di queste prime sei giornate (21). Un giocatore che ora come ora si fa fatica a non vedere titolare e i rientranti dal prestito ora dovranno scalare le gerarchie.

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