Lazio, Belahyane sorprende a Udine: ottimi numeri in fase difensiva

Tra le note più positive della trasferta di Udine c’è sicuramente Reda Belahyane, il centrocampista della Lazio ha risposto presente in una gara tutt’altro che semplice dal punto di vista fisico, facendo un ottima prestazione in fase difensiva.

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Belahyane ottimo sostituo di Rovella, i numeri in fase difensiva

Il marocchino ha giocato tutti i novanta minuti, offrendo una prestazione di grande sostanza soprattutto davanti alla difesa. Per caratteristiche e interpretazione del ruolo ha ricordato Nicolò Rovella, garantendo equilibrio alla squadra e dando un contributo importante nella fase di non possesso. Secondo il Corriere dello Sport, Belahyane ha completato 11 recuperi contro l’Udinese, risultando uno dei giocatori più efficaci della Lazio nell’interrompere le azioni avversarie. Gattuso sta cercando di dare fiducia a diversi giocatori, permettendo loro di rilanciarsi e di ritagliarsi uno spazio maggiore all’interno del progetto. Belahyane è certamente tra quelli che, in queste prime giornate, stanno provando a sfruttare al meglio la nuova opportunità.

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