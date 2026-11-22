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Belahyane esulta sui social dopo il 3-0 al Lecce: “Tornati dalla sosta con una grande vittoria!”
Il centrocampista della Lazio, Reda Belahyane celebra il successo interno contro il Lecce dopo il rientro dal ritiro con il Marocco, tornato a convocarlo a due anni dall’ultima volta.
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Belahyane festeggia la vittoria contro il Lecce sui social
Dopo aver ritrovato la maglia del Marocco in settimana, l’ex Verona ha messo in mostra un’altra prova convincente contribuendo al netto 3-0 casalingo sul Lecce. Il messaggio sui social si chiude con il grido “Forza Lazio”, a descrivere il morale alto dello spogliatoio biancoceleste dopo la sosta.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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