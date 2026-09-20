Belahyane festeggia sui social la vittoria contro il Venezia

Dopo Sutalo e Mandas, anche Reda Belahyane ha pubblicato sui social un post per festeggiare la vittoria della quinta giornata di Serie A contro il Venezia.

Leggi anche: Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming

Belahyane festeggia dopo la sfida contro il Venezia

La Lazio si gode una sosta da capolista dopo il successo conquistato al Penzo contro il Venezia. La squadra di Gattuso ha chiuso il primo blocco della stagione con una vittoria per 2-0, trascinata dagli interventi di Mandas e dalle reti di Zaccagni, su rigore, e Noslin. Una serata positiva anche per Reda Belahyane, che ha voluto condividere sui social alcune immagini della trasferta veneta.