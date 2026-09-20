Connect with us

NOTIZIE

Belahyane festeggia sui social la vittoria contro il Venezia

Published

3 ore ago

on

Belahyane

Dopo Sutalo e Mandas, anche Reda Belahyane ha pubblicato sui social un post per festeggiare la vittoria della quinta giornata di Serie A contro il Venezia.

Leggi anche: Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming

Belahyane festeggia dopo la sfida contro il Venezia

La Lazio si gode una sosta da capolista dopo il successo conquistato al Penzo contro il Venezia. La squadra di Gattuso ha chiuso il primo blocco della stagione con una vittoria per 2-0, trascinata dagli interventi di Mandas e dalle reti di Zaccagni, su rigore, e Noslin. Una serata positiva anche per Reda Belahyane, che ha voluto condividere sui social alcune immagini della trasferta veneta.

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI