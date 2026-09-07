INTERVISTE
Belahyane: “Vittoria importante, c’è grande soddisfazione”
Il centrocampista della Lazio, Reda Belahyane, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.
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Le parole di Belahyane a LSC nell’intervista postpartita di Udinese Lazio
“Vittoria importante ma ancor di più lo è la reazione della squadra non era scontata, c’è grande soddisfazione”.
“Mi trovo a mio agio in campo, anche se è solo la prima gara da titolare la prestazione è stata ottima”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
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|6
|3
|8
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|4
|2
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|3
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|2
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|3
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|3
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|0
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|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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