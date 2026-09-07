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INTERVISTE

Belahyane: “Vittoria importante, c’è grande soddisfazione”

Published

4 ore ago

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Belahyane intervista post Udinese Lazio 2026

Il centrocampista della Lazio, Reda Belahyane, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Belahyane a LSC nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

“Vittoria importante ma ancor di più lo è la reazione della squadra non era scontata, c’è grande soddisfazione”.

“Mi trovo a mio agio in campo, anche se è solo la prima gara da titolare la prestazione è stata ottima”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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