Belahyane è in gran forma e rende meno pesanti le assente di Marusic e Rovella

Tra i segreti della macchina quasi perfetta che Gattuso manda in campo ogni weekend c’è un ragazzo di 173 cm, che quando scende in campo diventa un gigante: Reda Belahyane; scherzosamente si potrebbe scrivere che la formazione della Lazio consta del marocchino più altri 10, dato che stiamo parlando del giocatore chiave della squadra. L’anno scorso, sotto Sarri, era la terza o quarta scelta. Oggi guai a chi lo tocca.

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Belahyane è il giocatore chiave di questa Lazio

Quella di Belahyane è stata un’estate di sacrifici. A campionato fermo ha corso più degli altri per ritrovare la forma ed è arrivato a un punto nel quale riesce anche ad andare oltre le sue possibilità: in un paio d’occasioni è anche svenuto dalla fatica. Quando succedeva, il ragazzo si presentava nell’ufficio di Gattuso per scusarsi. Il tecnico, sempre dalla parte del ragazzo, ha lavorato sull’aspetto psicologico del centrocampista, che oggi sta raccogliendo tutto quello che ha seminato nei mesi scorsi.

Come evidenzia calciomercato.com, Belahyane è. diventato il play ideale, quello che permette alle due mezz’ali, Taylor e Frattesi, di sganciarsi e buttarsi negli spazi. È il giocatore della rosa che fa più contrasti e ha una precisione di passaggi, con oltre il 90%. La sua condizione di forma strepitosa sta facendo dimenticare come in questa mediana manchino due giocatori altrettanto importanti.

Marusic e Rovella, infatti, sono ancora assenti e il loro recupero si trascina da tempo, praticamente da due mesi. Sarebbero dovuti rientrare dopo l’ultima maxi sosta, ma restano fermi ai box. Come riporta Il Corriere dello Sport, stanno lavorando a parte e proseguendo la loro fase di ricondizionamento atletico.

Salteranno anche il turno infrasettimanale contro il Sassuolo e, a quanto sembra, pure la partita contro il Cagliari. L’obiettivo è rivederli tra i convocati per il big match contro il Napoli, in programma l’8 novembre al Maradona, sfida che precederà la prossima pausa per le Nazionali.

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