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Belahyane con la nazionale: “Vittoria ma non contento della prestazione”
Reda Belahyane ha parlato della vittoria del suo Marocco alle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, dove il centrocampista della Lazio è partito titolare ma nonostante questo si è detto non contento della sua prestazione contro il Niger. Ecco le sue parole.
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Le parole di Belahyane dopo la vittoria in nazionale
“A livello individuale, non credo che la mia prestazione sia stata positiva: avrei potuto fare meglio. Lo stesso vale per la nazionale: avremmo potuto offrire una prova superiore. L’aspetto più importante comunque è quello di aver conquistato i tre punti, e speriamo di proseguire su questa strada”.
“Dobbiamo capire che sfidare squadre africane richiede tanta aggressività e la capacità di vincere svariati duelli. Ecco perché anche nazionali tecnicamente inferiori a noi possono metterci in difficoltà attraverso lo scontro fisico. Non siamo stati all’altezza, io come tutti i miei compagni. Speriamo di poter giocare meglio nelle prossime partite. Vincere è importante, ma possiamo fare di più”.
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