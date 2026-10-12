Belahyane tra i migliori contro il Monza: pioggia di 7 sui quotidiani

Reda Belahyane è stato tra i migliori in campo durante Lazio-Monza e la maggior parte dei quotidiani ha premiato la sua prova con un 7 pieno nelle pagelle.

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Le pagelle di Belahyane

LA GAZZETTA DELLO SPORT – 7

IL CORRIERE DELLO SPORT – 7

TUTTOSPORT – 7

IL MESSAGGERO – 7

IL TEMPO – 7

LA REPUBBLICA – 7

IL CORRIERE DELLA SERA – 7

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