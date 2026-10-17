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Belahyane su Kolo Muani: la chiave tattica di Gattuso

Published

1 ora ago

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Juventus Lazio Belahyane Kolo Muani

Altro banco di prova di assoluta importanza per Reda Belahyane che contro la Juventus dovrà alzare l’asticella: il centrocampista della Lazio sarebbe già pronto a prendere in consegna Randal Kolo Muani, per Il Messaggero questa sarà la mossa di Gennaro Gattuso.

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Juventus-Lazio, Belahyane su Kolo: cosa ha in mente Gattuso

Sarà la sesta partita consecutiva per Belahyane che con la Lazio non aveva mai giocato così tempo, per risalire ad un minutaggio così elevato bisogna tornare ai tempi dell’Hellas Verona. Soprattutto all’inizio della stagione 2024/25 quando si mise in mostra come uno dei gioielli del campionato. Oggi il marocchino è tornato sui quei livelli ma contro la Juventus dovrà affrontare la sua prova di maturità. Per il quotidiano, infatti, il mister è pronto non solo ad affidargli le chiavi del centrocampo ma anche a metterlo a uomo su Kolo Muani. Un po’ come fatto con Goncalo Ramos contro il Milan.

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