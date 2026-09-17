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Belahyane ritrova il Venezia: l’aria di laguna gli porta bene
Reda Belahyane si prepara ad allacciarsi gli scarpini per la terza partita consecutiva da titolare in cabina di regia: di fronte troverà il Venezia, una squadra contro cui i precedenti gli hanno sempre detto bene.
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Belahyane ritrova il Venezia: i precedenti
Belahyane ritorna alle origini. Sabato sera la Lazio fa visita al Venezia allo stadio Penzo, laddove il marocchino aveva mosso i primi passi con la maglia biancoceleste addosso. Come ricorda il Messaggero, i lagunari sono stati i primi avversari di Reda, quando nel febbraio 2025 subentrò all’infortunato Dele-Bashiru offrendo una buona prova. Quando sabato ritroverà il Venezia, la squadra più affrontata in carriera, sarà un’altra occasione da ricordare: per la prima volta da quando è alla Lazio Belahyane disputa dal 1′ tre partite consecutive. Il merito non è solo degli infortuni che hanno limitato le scelte di Gattuso, ma anche della sua splendida forma, che l’ha elevato ad alternativa credibile ai titolari, instaurando una futura corsa a tre per il ruolo di regista.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
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|4
|6
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|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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