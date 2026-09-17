Belahyane ritrova il Venezia: l’aria di laguna gli porta bene

Reda Belahyane si prepara ad allacciarsi gli scarpini per la terza partita consecutiva da titolare in cabina di regia: di fronte troverà il Venezia, una squadra contro cui i precedenti gli hanno sempre detto bene.

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Belahyane ritrova il Venezia: i precedenti

Belahyane ritorna alle origini. Sabato sera la Lazio fa visita al Venezia allo stadio Penzo, laddove il marocchino aveva mosso i primi passi con la maglia biancoceleste addosso. Come ricorda il Messaggero, i lagunari sono stati i primi avversari di Reda, quando nel febbraio 2025 subentrò all’infortunato Dele-Bashiru offrendo una buona prova. Quando sabato ritroverà il Venezia, la squadra più affrontata in carriera, sarà un’altra occasione da ricordare: per la prima volta da quando è alla Lazio Belahyane disputa dal 1′ tre partite consecutive. Il merito non è solo degli infortuni che hanno limitato le scelte di Gattuso, ma anche della sua splendida forma, che l’ha elevato ad alternativa credibile ai titolari, instaurando una futura corsa a tre per il ruolo di regista.

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