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Belahyane a Formello dopo 10 ore di viaggio: van con autista dal Principato di Monaco

Published

4 ore ago

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Reda Belahyane si è fatto trovare pronto al primo giorno di raduno della Lazio, ma per arrivare in tempo ha dovuto affrontare un viaggio di 10 ore direttamente dal Principato di Monaco: ecco il retroscena.

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Belahyane dal Principato di Monaco a Formello: un viaggio lungo 10 ore

Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Reda Belahyane è arrivato a Formello ieri – giovedì 9 luglio – direttamente dal Principato di Monaco. Il centrocampista marocchino, infatti, per non tardare, ha noleggiato un van con autista ed è partito per un tragitto lungo circa 10 ore. La maggior parte del tempo lo ha trascorso dormendo grazie a un letto posizionato nel retro del mezzo. L’ex Verona, in ogni caso, è arrivato puntuale e ha varcato per sesto i cancelli di Formello, alle ore 9:15 del mattino.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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