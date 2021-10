Belgio, Carrasco: “Siamo delusi, bisogna saper perdere e rialzarsi”

- Advertisement -

BELGIO CONFERENZA STAMPA CARRASCO – Italia e Belgio si sfideranno per la finale per il terzo e quarto posto di Nations League. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Yannick Carrasco.

Belgio, conferenza stampa Carrasco: sullo stato d’animo della squadra

“Non c’è un ottimo spirito ma fa parte del nostro lavoro, bisogna anche saper perdere e rialzarsi, questo fa parte del nostro lavoro. Siamo delusi, tutti quanti volevamo disputare la finale. Non cambia niente finire terzi o quarti ma bisogna vincere tutte le partite, anche le amichevoli, e quindi in campo darò il massimo. Dobbiamo reagire, rialzarci e pensare positivo. Sarà una sfida molto complicata. L’Italia ha tanta esperienza, è campione d’Europa in carica e sarà una bella gara di preparazione anche per il Qatar”.

