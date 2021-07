Belgio-Italia: attesi 10.000 azzurri sugli spalti

- Advertisement -

BELGIO ITALIA BIGLIETTI – È tutto pronto per disputare i quarti di finale di Euro2020. L’Italia di Roberto Mancini questa sera scenderà in campo contro il Belgio all’Allianz Arena di Monaco. Lo stadio avrà una capacità al 20% a causa del Covid-19, che equivale a circa 14.500 posti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, di questi circa 10.000 saranno spettatori azzurri. Del resto sono diversi gli italiano che vivono nei pressi di Monaco e anche chi non sarà presente allo stadio farà di tutto per far sentire il proprio supporto.