Belgio-Italia, Florenzi: “Vogliamo continuare a far sognare gli italiani”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

BELGIO ITALIA EURO 2020 – Risuona l’inno di Euro2020 all’Allianz Arena di Monaco. Belgio e Italia sono pronte a scendere in campo per dare spettacolo nel quarto di finale. La vincente, poi, affronterà il prossimo 6 luglio la vincente tra Spagna e Svizzera. Ai microfoni di Sky Sport, pochi minuti prima del fischio di inizio, è intervenuto Alessandro Florenzi.

Belgio-Italia, l’intervista di … nel pre partita

“Emozioni un po’ contrastanti. Volevo esserci ma non sono al 100% in più c’è l’emozione di far contenti gli italiani che ci hanno supportato fino ad ora. Spero sia una bella serata. Noi sentiamo tutto l’affetto che gli italiani ci stanno dando da due anni. Abbiamo fatto il nostro e siamo riusciti a far attaccare nuovamente l’Italia alla Nazionale. Hanno visto in noi qualcosa che è in loro, il patriottismo e il gruppo che ci continua a far sognare. Speriamo di farlo anche questa sera. Abbiamo dato sacrificio anche con l’Austria ma ancora non abbiamo raschiato il barile”.