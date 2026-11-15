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Nations League: Belgio 4-1 Italia, azzurri rimontati e eliminati

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2 ore ago

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Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini Lazionews.eu

L’Italia esce sconfitta contro il Belgio e saluta così la Nations League: dopo l’iniziale vantaggio i padroni di casa si impongono per 4-1, di seguito il tabellino della gara.

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Nations League, Belgio 4-1 Italia

Serataccia per la Nazionale Italiana che in Belgio parte bene ma si sgretola troppo facilmente. A firmare il gol del vantaggio iniziale è Pio Esposito su contropiede, ma il vantaggio dura appena 4 minuti. Al minuto 15′ segna De Cuyer e nel giro di undici minuti gli azzurri subiscono anche il 2-1 (Ngoy 22′) ed il 3-1 Doku 26′). Nella ripresa l’Italia prova a riaprire la gara nel finale ma su un episodio nel quale la squadra di Mancini reclama un rigore, gli avversari siglano il 4-1 con l’ennesima ripartenza (Moreira 81′). Nel finale anche un rigore sbagliato da Pio Esposito. Azzurri che dunque chiudono al terzo posto la fase a gruppi alle spalle di Francia e Belgio e salutano la competizione.

BELGIO-ITALIA 4-1

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy (87′ Theate), Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia (75′ Raskin), De Bruyne (87′ Lukebakio); Moreira (87′ Trossard), De Ketelaere, Doku (90′ Godts). Ct: Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini (62′ Cisse), Bastoni, Calafiori; Fagioli (46′ Doumbia), Tonali (62′ Palestra), Barella; Pisilli (46′ Dimarco), Pio Esposito, Koleosho (76′ Vergara). Ct. Mancini.

NOTE:

Arbitro: Eskas (Nor).

Marcatori: 11′ P.Esposito, 15′ De Cuyper, 22′ Ngoy, 26′ Doku, 80′ Moreira.

Ammoniti: Tonali, Scalvini, Donnarumma.

Espulsi: Nessuno.

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