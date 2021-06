Belgio, Martinez: “Italia? E’ una squadra strutturata, ma siamo pronti”. E sugli infortuni…

- Advertisement -

BELGIO ITALIA MARTINEZ – L’Italia ha battuto l’Austria e si è qualificata ai quarti di finale di Euro 2020 dove incontrerà il Belgio. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha presentato la gara contro gli Azzurri in conferenza stampa.

Belgio, conferenza stampa Martinez: sugli infortuni

“E’ presto ma posso dire quel che sappiamo. Le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Prenderemo ogni giorno come un’opportunità per provare ad averli: saranno al camp, vedremo come staranno. Purtroppo c’è un’informazione negativa su Mignolet: ha lasciato il ritiro e abbiamo portato qui Kaminski. De Bruyne e Hazard? Al momento siamo al 50 e 50. Non ci sono infortuni strutturali, niente di grave. Forse la prossima partita è troppo vicina. De Bruyne ha subito un colpo alla caviglia e ha sentito dolore al legamento. Per Eden ha sentito un dolore al bicipite femorale dopo l’impatto ma non c’è un problema grave. Vediamo”.

Su Eden Hazard

“E’ la miglior gara che ho visto giocare ad Hazard negli ultimi due anni, il modo come ha giocato con Thorgan, come ha coperto gli spazi. L’ultima cosa che vuoi è togliere un giocatore così: non ho la sfera di cristallo, è stato un peccato però. De Bruyne si è infortunato su un giallo che doveva essere un rosso, ci sono stati infortuni evitabili per la gestione dei cartellini ma Eden Hazard ha giocato quanto avrebbe dovuto”.

Sull’Italia e Mancini

“E’ una squadra diversa, dinamica, con struttura. Hanno consapevolezza dei ruoli, sarà una gara simile nei 90 minuti. Ci sarà da difendersi bene ma da stare anche tanto sulla palla. Loro difendono molto bene, sono strutturati: sono bravi con la palla, in contrattacco. E’ una squadra bilanciata, non fai quei numeri se non sei una buonissima squadra. Ma siamo pronti: ieri la nostra sfida era battere i campioni d’Europa e l’abbiamo fatto. Possiamo migliorare, possiamo fare meglio. Adesso siamo pronti per sfidare l’Italia. Mancini? Ha dato un gioco chiaro: 4-3-3 con gioco dinamico, sono una squadra diversa dalla Danimarca. Sono una squadra moderna dall’approccio di gioco”.