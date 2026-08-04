Belmonte: “La Lazio Women sta preparando un gran colpo”

Daniela Belmonte, giornalista di InDivisa ed esperta di calcio femminile, è intervenuta ai microfoni di Radiosei e ha rilasciato un’intervista nella quale ha fatto un punto sulla Lazio Women. A proposito di mercato, ha confermato l’interesse dei biancocelesti per una interessante giocatrice della Juve.

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L’intervista a Daniela Belmonte per fare il punto sulla Lazio Women

“La Lazio aspetta un gran colpo: sta facendo di tutto per prendere un grande acquisto che è quello di Michela Cambiaghi. Lei ha un livello di valutazione molto elevato rispetto a quello che è il budget della Lazio. Il suo valore, rispetto a quando è arrivata alla Juventus lo scorso anno, è aumentato, raddoppiato addirittura. Stiamo parlando di una cifra intorno ai 120mila euro. Sarebbe un acquisto molto importante”.

“La Lazio dovrà convincersi se vuole davvero puntare su di lei e alzare un po’ l’asticella anche dal punto di vista economico. È un’ottima sostituta di Martina Piemonte. Merita di giocare, merita più spazio di quello che le sta dando la Ju.ve in questo momento. Il nuovo tecnico Guerrero l’ha fatta giocare un po’, ma il minutaggio resta troppo basso. È ovvio che, anche in vista di altri acquisti della Juventus, il suo spazio lì potrebbe essere molto ridotto. Sarebbe molto importante se trovasse una squadra adatta per farla giocare”.

Belmonte sugli altri obiettivi della Lazio femminile

“Alla Lazio dovrebbe esserci anche l’approdo ufficiale di Bragonzi, in questi giorni, ma è da vedere. Si sta decidendo questa situazione anche in virtù di Cambiaghi. C’è da vedere quindi se la Lazio vuole tentare il tutto per tutto, se vuole davvero puntare a poco più della salvezza o a un attacco migliore rispetto a quello che ha oggi. Se è da monitorare? Si, perché l’intenzione c’è tutta, però comunque stiamo parlando di un ingaggio molto importante che, giustamente, la Juventus e la giocatrice pretendono”.

Belmonte sugli obiettivi su cui la Lazio dovrebbe puntare

“In realtà ne ho due, però sono da vedere. Una è Sciabica, mentre l’altra è Macarena Portales, una giocatrice a livello caratteriale molto simile a Martina Piemonte. Grassadonia è molto bravo a tenere testa a giocatrici del genere e farle rendere al meglio. Piemonte l’anno scorso è migliorata tanto, quindi io penso che Portales sia un’altra pedina che Grassadonia possa far migliorare ancora”.

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