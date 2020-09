Tempo di lettura: < 1 minuto

BELOTTI INTERVISTA – Ex compagni di squadra al Torino e adesso di nuovo insieme con l’Italia. Ciro Immobile e Andrea Belotti sono pronti a contendersi la maglia da titolare contro Olanda e Bosnia. Alle dichiarazioni di oggi pomeriggio del bomber campano, subito è arrivata la risposta del gallo che accende la sana rivalità tra due professionisti esemplari. Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dei record di Immobile e delle sue ambizioni con la Nazionale di Roberto Mancini.

I record di Immobile

“La Scarpa d’Oro di Immobile è un motivo d’orgoglio per noi italiani, perché un giocatore che vince questo trofeo, fa 36 gol ed eguaglia il record in campionato è un motivo d’orgoglio per se stesso ma anche per tutti i suoi compagni, in nazionale e nel club”.

Il posto da titolare in Nazionale

“Immobile si sente titolare? Gli dico anch’io che mi sento titolare, così pareggiamo la situazione. Come ho detto, se siamo qui è perché delle qualità ci sono, poi il mister sceglie in base a determinati fattori, anche all’avversario o alle situazioni: abbiamo caratteristiche diverse”.

