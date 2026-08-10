Beneforti: “Altro che Lazio, vi dico dove andrà Piccoli”

Il giornalista Claudio Beneforti ha parlato del futuro di Roberto Piccoli, obiettivo di mercato della Lazio, sulle frequenze di RadioFirenzeViola.

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Le parole di Beneforti sul futuro di Roberto Piccoli.

“È evidente che, a parità di formula, la Fiorentina preferisca darlo ad altri club. Se la formula cambia e Lazio e Genoa non sono disposte a inserire l’obbligo, il Bologna sbaraglia il campo. I rossoblù hanno bisogno di un’alternativa a Dovbyk con l’ucraino che ha delle difficoltà legate alla preparazione fatta con Gasperini. Paratici e Sartori hanno un rapporto frequente, ma non è una questione di affari.

Secondo me Piccoli alla fine andrà al Bologna, ma bisognerà capire le cifre. Paratici chiede 19-20 milioni ma dall’altra parte il Bologna non vuole e non può pagare l’extra che ha pagato la Fiorentina l’anno scorso. Tutto ciò che va sopra una valutazione normale da circa 16 milioni, sarebbe un regalo del Bologna che in questo momento non ha intenzione di fare”.

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